127 mortos e 2324 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Nas últimas 24 horas mais 5342 pessoas recuperaram da doença, num total de 683061. Há 17 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções. Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição. Hoje Portugal tem 92.175 casos ativos, menos 3.145. De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, a Região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais 1224 novos casos, seguindo-se a Região Norte com mais 482, a Região Centro com mais 367, mais 108 o Alentejo e mais 101 no Algarve.

Relativamente aos óbitos, a Região LVT concentra 71 das mortes registadas, seguindo-se a Região Norte, com mais 22 vítimas; a Região Centro, com mais 21, o Alentejo, com mais 7 e o Algarve com mais 6.



As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registam mais 34 e mais 8 casos, respetivamente.





Há menos 8499 contactos em vigilância, num total de 114 681.



Na caracterização demográfica dos casos confirmados, 433156 dizem respeito a mulheres e 357462 a homens. 267 dos casos são de sexo desconhecido e encontram-se sob investigação.







Em termos de óbitos, 8168 foram registados em indivíduos do sexo masculino e 7481 a indivíduos do sexo feminino.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.Do total de 15.649 mortes, 10.423 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.269 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.355 tinham entre os 60 e os 69 anos.