Portugal ultrapassou, pela quarta vez desde o início da pandemia, a barreira dos dois mil casos. Registou-se nas últimas 24 horas mais 13 mortos e 2153 novos casos de coronavírus.







O País contabiliza, até ao momento, 2162 óbitos e 98055 infetados com a Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela DGS, 57919 pessoas recuperaram da doença, 1853 delas nas últimas 24 horas.