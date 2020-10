13 mortos e 734 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista esta segunda-feira mais 13 mortos e 734 novos casos de coronavírus. O País ultrapassou a barreira dos 2 mil mortos este domingo e contabiliza agora 2018 vítimas mortais. O número de casos confirmados é agora de 79.885.A DGS indica que das 13 mortes registadas, sete ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, três na região Norte, duas na região Centro e uma no Alentejo.Até ao momento 50.454 pessoas recuperaram da doença, mais 247 do que este domingo.701 doentes estão internados, mais 19 em relação a ontem, sendo que 106 estão em unidades de cuidados intensivos, mais um em comparação com domingo.