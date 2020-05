13 mortos por coronavírus nas últimas 24 horas. Há mais de 32 mil infetados

O

A Região Norte continua a ser a mais afetada pela pandemia, com um total de 16739 infetados e 773 mortos.



Segue-se a região da Grande Lisboa, com 10874 infetados e 354 óbitos por coronavírus.



A região Centro contabiliza 3739 casos de infeção e 238 vítimas mortais. A este número segue-se o Algarve, com 367 infetados e 15 mortos e a zona do Alentejo com 259 infetados e 1 óbito a registar.



No arquipélago dos Açores há registo de 135 infetados e 15 mortos por coronavírus. Na Madeira registam-se 90 casos confirmados, sem contabilizar vítimas mortais.



Há 19186 pessoas recuperadas, mais 275.



O número de mortos por coronavírus continua a ser superior entre as mulheres, sendo 708 as vítimas mortais. Paralelamente, já morreram 688 homens vítimas da covid-19. O grupo etário mais afetado pela pandemia são as pessoas com mais de 80 anos.



O número de doentes internados é de 514, sendo 63 o número de doentes na Unidade de Cuidados Intensivos.



O sintoma mais frequente do doente com covid-19 é a tosse (40%), seguindo-se a febre (29%), as dores musculares (21%), a cefaleia (20%) a fraqueza generalizada (15%) e, por fim, as dificuldades respiratórias (12%).



A ministra da Saúde, Marta Temido, destacou este sábado na habitual conferência de imprensa que "não há qualquer caso novo na região do Alentejo" e que a taxa de letalidade global 4,3%.A taxa de internamento "continua a decrescer", diminuindo a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. São agora 514 doentes.

A ministra da Saúde avançou ainda que a média do Rt 23 a 27 de maio 1,02. Essa média varia entre 0,93 na região norte, 0,98 na região centro e 1,05 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"rastreio da infeção focado nas atividades em que se tem verificado maior incidência

e surtos da doença, designadamente áreas ligadas a construção civil, cadeias de abastecimento, transportes e distribuição, caracterizadas por grande rotatividade de trabalhadores", será feita também a "testagem de todas as pessoas relativamente às quais as autoridades de saúde tenham determinado vigilância ativa por terem contactos diretos" com os infetados.



Marta Temido sublinha ainda que neste momento o grande desafio das autoridades de saúde é quebrar as cadeias de transmissão que ainda persistem.



Cerca de 140 infetados na construção civil

A ministra da Saúde e a diretora geral da Saúde esclareceram ainda a questão da construção civil que tem sido uma atividade bastante atingida pelo vírus. Marta Temido não soube precisar o número de infetados, mas afirmou que vai ser feito um "esforço de testagem" na próxima semana. "É um trabalho que está em curso. Não sabemos dizer o universo de pessoas vítimas da infeção", admitiu, referindo que estas foram atividades que se mantiveram mais ou menos regulares.



Já Graça Freiras assumiu que serão cerca de 140 casos positivos, mas que estes números ainda são muito provisórios e remeteu mais esclarecimentos sobre o caso na próxima dado quando existirem dados mais concretos.



Lar de Queluz tem 32 infetados



Marta Temido revelou que o número de casos positivos de coronavírus na região de Lisboa continua a crescer em particular devido a atividades específicas como é o caso da construção civil.A ministra afirma que perante essa análise vão ser reforçadas as medidas de controlo da pandemia em específico na região de Lisboa e Vale do Tejo.Essas medidas passam peloRelativamente ao lar de Queluz, Graça Freitas adiantou que a situação "está estável". Há 32 utentes infetados, quatro dos quais internados e "aparentemente bem". Foram acionadas novas equipas para tratar destes utentes.

Marta Temido foi ainda confrontada com duas mortes ocorridas neste lar tendo as famílias sabido das mesmas através da comunicação social. A ministra da Saúde remeteu a questão para a estrutura residencial em causa: "O ministério da Saúde não tem qualquer intervenção ao nível das estruturas residenciais para idosos, aquilo que faz é monitorização da letalidade por Covid-19". Temido disse não dispor de mais dados sobre o assunto.

Emigrantes serão muito bem-vindos

Marta Temido afirma que os emigrantes que vierem a Portugal serão muito "bem-vindos" mas sublinha que é preciso continuar a cumprir as regras que existem atualmente em todo o Mundo devido à pandemia.



A ministra mostra-se confiante de que os emigrantes vão cumprir e manter os cuidados tidos até agora.