O número de mortos por coronavírus voltou a aumentar

Há 1342 mortos por coronavírus em Portugal, mais 12 que ontem.com o vírus ultrapassou os, chegando esta terça-feira aosA região Norte continua a ser a mais afetada pela pandemia, com um total deinfetados emortos,que esta segunda-feira.Segue-se a região da, com(maisóbitos por coronavírus, maisA regiãocontabilizavitimas mortais. A este número segue-se o, cominfetados emortos e a zona docominfetados eóbito a registar. Número de mortos não aumentou nestas duas regiões relativamente ao número apresentado ontem pelaNo arquipélago dos Açores há registo de 135 infetados e 15 mortos por coronavírus. Na Madeira registam-se 90 casos confirmados, sem contabilizar vítimas mortais.O número de infetados aumentou para, havendo hoje mais. Há, por isso, um aumento depessoas aguardam ainda resultado laboratorial,que ontem.Há, mais. O número de mortos por coronavírus continua a ser superior entre as, sendoasmortais. Paralelamente, já morreram. O grupo etário mais afetado pela pandemia são as pessoas com mais de 80 anos.O número deé de, sendoo número de doentes na Unidade de Cuidados Intensivos.O sintoma mais frequente do doente com covid-19 é a(40%), seguindo-se a(29%), as(21%), a(20%) a(15%) e, por fim, as(12%).

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24