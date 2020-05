14 mortos por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

esta sexta-feira. Háem Portugal,que ontem.com o vírus é agora demaisque esta quinta-feira.

A Região Norte continua a ser a mais afetada pela pandemia, com um total de 16725 infetados e 769 mortos.



Segue-se a região da Grande Lisboa, com 10643 infetados e 346 óbitos por coronavírus.



A região Centro contabiliza 3728 casos de infeção e 237 vítimas mortais. A este número segue-se o Algarve, com 366 infetados e 15 mortos e a zona do Alentejo com 259 infetados e 1 óbito a registar.



No arquipélago dos Açores há registo de 135 infetados e 15 mortos por coronavírus. Na Madeira registam-se 90 casos confirmados, sem contabilizar vítimas mortais.



Há 18911 pessoas recuperadas, mais 274.



O número de mortos por coronavírus continua a ser superior entre as mulheres, sendo 702 as vítimas mortais. Paralelamente, já morreram 681 homens vítimas da covid-19. O grupo etário mais afetado pela pandemia são as pessoas com mais de 80 anos.



O número de doentes internados é de 529, sendo 66 o número de doentes na Unidade de Cuidados Intensivos.



O sintoma mais frequente do doente com covid-19 é a tosse (40%), seguindo-se a febre (29%), as dores musculares (21%), a cefaleia (20%) a fraqueza generalizada (15%) e, por fim, as dificuldades respiratórias (12%).