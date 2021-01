Pelo menos 15 ambulâncias aguardam há cerca de uma hora à porta das urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada.Os doentes infetados com Covid-19 esperam dentro dos veículos para serem atendidos na triagem do hospital.Comando dos Bombeiros de Almada, espaços comerciais e pessoas juntaram-se para oferecer comida e apoio aos doentes e aos operacionais.