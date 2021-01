15 ambulâncias paradas à porta do Hospital de Santa Maria em Lisboa há mais de três horas

Quinze ambulâncias de transporte, com doentes no interior, estão paradas à porta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, desde as 10h30 desta sexta-feira.

Carlos Jaime, comandante dos Bombeiros do Dafundo, e presidente da Associação de Comandantes dos Bombeiros, disse ao CM que a corporação que lidera "tem uma ambulância na fila, com o doente à espera de atendimento".

"Os seguranças do Hospital já pediram aos condutores das ambulâncias para desligar os rotativos. Não há qualquer justificação para este tempo de espera, nem perspetiva de resolução da mesma", acrescentou o responsável.

A PSP está no local.