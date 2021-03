15 mortos e 577 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou esta sexta-feira 15 mortes relacionadas com a covid-19 e 577 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).



O boletim da DGS revela que estão internados 1 046 doentes (menos 56 do que na quinta-feira).



Nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 266 doentes (menos 7 em relação a quinta-feira). Os dados indicam ainda que 5574 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 749 770 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.









Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 46 732 contabilizados hoje, menos 5012 desde ontem.





Desde março de 2020, Portugal já registou 16.650 mortes associadas à covid-19 e 813.152 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 18.038 contactos, menos 913 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.



Das 15 mortes registadas nas últimas 24 horas, oito ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, duas na região Centro e outros dois no Algarve.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 230 novas infeções, contabilizando-se até agora 308.030 casos.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.