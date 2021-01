Portugal registou, este domingo, 10385 infetados e 152 mortos por Covid-19 em 24 horas.



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8861 mortes e 549801 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 134011, mais 5846 do que no sábado.









O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 4889, mais 236 do que no sábado, das quais 647 em cuidados intensivos, ou seja, mais nove.







Dos óbitos, 59 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 33 no Norte, 42 na Região Centro, 12 no Alentejo e três no Algarve.



O maior número de infetados regista-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 4190 , seguindo-se a região Norte com mais 3448, o Centro com 1862, Alentejo com 388 e Algarve com 348.







As autoridades de saúde têm em vigilância 161120 contactos, mais 5719 relativamente ao dia anterior.