Bactéria multirresistente obriga a isolar 17 pessoas no Hospital da Feira

Dezassete pessoas estão internadas e isoladas devido a uma bactéria multirresistente no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, em Santa Maria da Feira.

A presença da bactéria foi detetada a 25 de agosto num rastreio de rotina em três utentes internados por outros motivos, tendo-se depois detetado mais 14 casos em rastreios adicionais.





Segundo o Centro Hospitalar, a bactéria em causa chama-se New Delhi metallo-β-lactamase (NDM) e é multirresistente a antibióticos, o que dificulta o tratamento dos pacientes. Pode provocar infeções graves, como por exemplo meningite e pneumonia. A sua transmissão dá-se através do contacto com fezes e é considerada comum no meio hospitalar.A equipa do Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo da Infeção Antimicrobiana do Hospital acionou as estratégias para este tipo de ocorrrência, isolando os pacientes em três quartos separados numa ala dedicada. Nenhum deles apresenta sintomas, sendo que são portadores do vírus.

O Hospital da Feira já reforçou as medidas de segurança e está a monitorizar a situação.