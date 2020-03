Marta Temido, ministra da Saúde, revelou este domingo que há 18 pessoas nos cuidados intensivos devido ao coronavírus, em Portugal. Oito dessas pessoas estão em estado crítico.A ministra da Saúde frisou novamente a importância de cumprimento das medidas do Governo, para que a curva epidémica não aumente.Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, afirmou que "a sociedade começou a seguir as orientações que foram dadas, estamos a ponto de viragem".A diretora geral da Saúde deixou alguns conselhos para evitar o contágio: "Lavar as mãos antes de sair de casa, pegar num lenço e abrir a maçaneta e fazer a viagem. Tentar ter 1 metro de distancia das outras pessoas. No local de trabalho nao confratizar com os colegas e manter a distancia social. Lavar as mãos com sabão quando se chegar ao trabalho. Se está doente, com tosse, febre ou dificuldade respiratoria nao vá trabalhar e ligue para o SNS24. Se nao for antendido logo espere um pouco"."Há casos confirmados de profissionais de saúde", revela a ministra."Amanhã temos um conjunto de equipamentos de proteção individual a chegar", disse Marta Temido.O Infarmed vai desmentir a informação que tem sido veiculada sobre ipobrufenos: "Não há provas que o Brufen ou outro medicamento potencie a ação do coronavírus", diz diretora-geral da Saúde."As pessoas que estão a adoecer hoje já se infetaram há vários dias", afirma a diretora-geral da Saúde.A diretora-geral da Saúde deu indicações sobre como lidar com um familiar infetado dentro da mesma casa: "Devem manter a distância". Se houver um contacto com um objeto infetado é necessário desinfetá-lo. A família tem que se reorganizar. Não utilizar excessivamente as redes sociais porque se corre o risco de haver problemas, aconselhamos a leitura de livros".Felizmente muitas das pessoas que estavam em estado critico estao a recuperar."De um modo geral os pacientes em estado crítico são pessoas idosas e com patologias associadas. Este é o padrão", informou a diretora.Em atualização