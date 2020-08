Dois mortos e 362 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou esta quarta-feira um grande aumento no número de casos registados nas últimas 24 horas face a terça-feira comnovos casos. Relativamente ao número de óbitos, há a registaraumentando assim o número total de óbitos para, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia até hoje, registaram-secasos de infeção.A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, cominfeções confirmadas, contabilizando um total decasos, tendo registado mais dois óbito, de um total deDe acordo com o boletim, houve mais 163 doentes recuperados, totalizandocasos de recuperação.O boletim da DGS de hoje revela que há menospessoas internadas e menos três doentes em cuidados intensivos em relação a terça-feira.As autoridades de saúde têm sob vigilânciapessoas (menosdo que na véspera).