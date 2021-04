Dois mortos e 501 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

19 046 contactos encontram-se em vigilância, mais 642 do que no dia anterior. O R(t) nacional mantém-se de 1,06 e continental a 1,05, ou seja no lado 'amarelo da matriz de risco.



Portugal regista nas últimas 24 horas mais dois mortos e 501 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS). Esta quinta-feira há menos 24 pessoas internadas em enfermaria (423) e menos sete em UCI (109).Registam-se 25 414 casos ativos, menos 43 do que no dia anterior.Relativamente aos pacientes recuperados, somam-se 542 (787 011).