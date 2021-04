Dois mortos e 874 novos infetados por Covid-19 em Portugal

Portugal registou mais dois mortos e 874 infetados pela Covid-19, revelou esta terça-feira a DGS. Segundo uma nota no comunicado, 599 do total de casos são respetivos a casos não reportados no fim de semana.Segundo dados do boletim da Direção-Geral da Saúde, há esta terça-feira mais 894 casos recuperados e menos 32 pessoas estão em internamento.A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que apresenta mais casos de infeção (317), seguindo-se o Norte (273), o Centro (com mais 140 infetados). O Alentejo registou 57 infeções e o Algarve soma 18. Açores registou 37 novos casos e a Madeira, 32.Esta terça-feira, há 25.944 casos ativos em Portugal, num total de 824.368 de casos confirmados desde o início da pandemia, em março de 2020.