Portugal registou esta quarta-feira 22 mortes relacionadas com a covid-19 e 642 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de mortes é o mais baixo desde 25 de outubro, dia em que foram registados 19 óbitos.









O boletim da DGS revela que estão internados 1201 doentes (menos 77 do que na terça-feira), o valor mais baixo desde 19 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 1174 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 283 doentes (menos 29 em relação a terça-feira), o valor mais baixo desde 30 de outubro, dia em que estavam 275 pessoas nestas unidades.





Os dados indicam ainda que 3961 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 738.179 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 57152 contabilizados hoje, menos 3341 desde terça-feira.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16617 mortes associadas à covid-19 e 811.948 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 21175 contactos, menos 921 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.055.085 pessoas vacinadas contra a covid-19: 757.663 com a primeira dose e 297.422 com a segunda dose.