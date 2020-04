22 profissionais de saúde do Hospital Amadora-Sintra infetados com coronavírus

Há 22 profissionais de saúde infetados pelo novo coronavírus no Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa. O número de profissionais contaminados levou a administração a reforçar as medidas de segurança entre os trabalhadores.



O aviso chegou através de um e-mail ao qual a CMTV teve acesso. No documento, a administração diz que os profissionais não podem partilhar bens pessoais, devem cumprir à risca todas as normas de segurança, respeitando as zonas onde estão os doentes contaminados e onde deve ficar todo o material de proteção.





Depois, os profissionais passam para uma zona intermédia e só a seguir para a zona limpa onde não há contaminados. Tentar manter uma distância de um metro entre os vários profissionais é outro dos conselhos dados pela administração hospitalar.Já esta semana, o Secretário de Estado da Saúde adiantava que existiam 853 profissionais de saúde com covid-19. Esta quarta-feira, o sindicato independente dos médicos falava em pelo menos dez médicos nos cuidados intensivos.