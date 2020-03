24 passageiros isolados no aeroporto do Porto por suspeita de coronavírus

Vinte e quatro passageiros que chegaram num voo da TAP, vindo de Orly, em França, ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, foram colocados em isolamento numa sala junto às chegadas, por suspeita do novo coronavírus.



O avião aterrou cerca das 11h20. A informação foi dada ao Correio da Manhã pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil que se diz preocupado com situação. A PSP está a limitar a zona de desembarque. Os passageiros estão à espera das autoridades de saúde. O Correio da Manhã tentou obter uma reacção do aeroporto telefonicamente, mas não foi possível até ao momento.

Apesar da suspensão de todos os voos internacionais quer para fora da europa e de dora da europa com destino a qualquer aeroporto nacional, dentro dos aeroportos, os trabalhadores queixam-se de falta de medidas de contenção e prevenção. Dizem que não "há qualquer controlo para quem chega".