252 mortos e 6923 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista esta segunda-feira mais 252 mortos e 6923 novos casos de coronavírus.O País totaliza agora 10721 óbitos e 643113 casos desde o início da pandemia.Esta segunda-feira há mais 303 doentes internados, num total de 6420. Há ainda mais 25 doentes em cuidados intensivos (767 no total).Há até ao momento 461757 recuperados, mais 5266 nas últimas 24 horas.A Região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais 3111 infetados; segue-se a Região Norte, com mais 1975; a Região Centro, com mais 1043; o Alentejo, com mais 390 e o Algarve, com mais 261.A maioria das vítimas mortais concentra-se na Região de Liboa e Vale do Tejo (113); a Região Centro contabiliza mais 56 óbitos; a Região Norte mais 54; o Alentejo mais 21 e o Alentejo mais sete.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registam mais 112 e 31 infetados, respetivamente. A Madeira registou esta segunda-feira mais uma vítima mortal.Do total de casos confirmados, 352842 referem-se a mulheres e 290076 a homens. 195 casos encontram-se sob investigação, uma vez que os dados não são fornecidos de forma automática.Em termos de óbitos, 5589 correspondem a elementos do sexo masculino e 5132 a elementos do sexo feminino.