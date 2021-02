Há mais 260 mortos e 5540 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. De acordo com o boletim da DGS, há menos 94 pessoas internadas, totalizando 6775. Há ainda menos 13 pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).São mais de 17 mil (17 572) as pessoas recuperadas esta terça-feira. O maior número de óbitos registou-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (116), seguindo-se a Região Norte (65), o Centro (55), o Alentejo (17) e por fim o Algarve, com sete mortes a registar.Já no que diz respeito aos infetados, há mais 2520 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1596 no Norte, 940 no Centro, 230 no Alentejo e 126 no Algarve.