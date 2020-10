Portugal registou nas últimas 24 horas mais 27 mortos e 2447 novos casos de coronavírus. Dos óbitos, 13 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 8 na Região Norte, 5 no Centro e 1 no Alentejo.







O País contabiliza, até ao momento, 2343 óbitos e 12113 infetados com a Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este domingo pela DGS, 69956 pessoas recuperaram da doença, 1079 delas nas últimas 24 horas.



Relativamente aos internamentos, 1672 pessoas estão internadas, mais 98 do que ontem, 240 das quais em cuidados intensivos (mais 10 que as registadas este domingo).



A Região Norte concentra o maior número de novos casos registados esta segunda-feira, 1030. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo com 940, a Região Centro com 296 novos casos, o Alentejo com mais 37, e o Algarve, com 25.



Os Açores registam mais 15 infetados e a Madeira não houve novos infetados nas últimas 24 horas.