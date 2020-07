3 mortos e 111 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

O número de infetados com o novo coronavírus voltou a aumentar, de acordo com o boletim epidemiológico da DGS desta terça-feira. Mais três vítimas mortais e 111 novos casos são os números das últimas 24 horas.

De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia até hoje registam-se 50410 casos de infeção confirmados e 1722 mortes.

Há atualmente

O número de doentes em unidades de cuidados intensivos também diminuiu nas últimas 24 horas para 41 (menos quatro que ontem).

O número de pessoas

é agora de

, mais 251

em relação a domingo. Há 1596

resultado laboratorial.



Ainda de referir que Lisboa e Vale do Tejo registou um decréscimo de casos, contando-se 68 (61,2% do total). Refira-se também que as 3 mortes por coronavírus registadas nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os

) são a tosse (35%), a febre (28%), as dores musculares (21%) e a cefaleia (20%). A estes sintomas seguem-se a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (10%).