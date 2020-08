Três mortos e 244 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista esta segunda-feira mais 3 mortos e 244 novos casos de coronavírus em 24 horas.



No total há agora 58.012 infetados e 1822 vítimas mortais.





DGS divulga parecer técnico sobre realização da Festa do Avante!. Veja aqui

76 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, aumentando o total para 41961.Relativamente ao dia anterior, há mais 8 pessoas internadas, num total de 349 doentes. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos mantém-se nos 41.Sobre os casos confirmados, 31 929 dizem respeito a indivíduos do sexo feminino e 26083 do sexo masculino.Na habitual conferência de imprensa aos jornalistas, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que a taxa de letalidade global encontra-se esta segunda-feira nos 3,1%."Estamos mais preparados, conseguimos preparar-nos melhor", referiu o Secretário de Estado num balanço da pandemia, que contou com o reforço de 4500 profissionais de saúde para uma maior resposta do SNS.Foi anunciada a publicação da atualização da norma 4, que permitirá aos doentes a recuperar em domicílio fazerem autoreporte ao seu médico de família, numa medida que pretende aliviar a carga do sistema."A DGS em consonância com a entidade promotora divulgou excecionalmente tendo em conta a tranquilidade social", revelou António Lacerda, poucos minutos depois da divulgação do documento com o parecer técnico e recomendações para a realização do evento.O Secretário de Estado da Saúde admitiu que "as características difíceis do evento originaram um processo complexo".Sobre o período de isolamento, a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, sublinhou que existem "grandes expectativas que seja estabelecido um período de contagem que seja muito pequeno a partir dos 10 dias".A possibilidade de período de incubação passa para 10 dias, em vez de 14, caso se confirme a evidência de infeção.









Em atualização