Três mortos e 278 infetados com coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

O número de mortos por coronavírus voltou a subir nas últimas 24 horas em Portugal para 1764, mais três do que esta terça-feira.



Há ainda 278 novos casos de infeção. O documento indica que, desde o início da pandemia até hoje registam-se 53223 casos de infeção confirmados.



38940, mais 180 em relação a terça-feira. Há 1292 pessoas a aguardar resultado laboratorial.



367 pessoas internadas, mais duas que esta terça-feira. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos diminuiu nas últimas 24 horas para 35, menos seis que na véspera. Já o número de pessoas recuperadas da doença é agora de, maisem relação a terça-feira. Hápessoas a aguardar resultado laboratorial.pessoas internadas, maisque esta terça-feira. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos diminuiu nas últimas 24 horas para, menosque na véspera.

Os sintomas mais comuns (registados em 90% dos casos confirmados) são a tosse (34%), a febre (27%), as dores musculares (21%) e a cefaleia (20%). A estes sintomas seguem-se a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (9%).



Vacina da Rússia

"É muito importante acelerar o processo de investigação mas não podemos sacrificar a segurança nem a eficácia terapeutica. Há em relação a esta vacina factos de que a fase três não foi totalmente realizada ainda, o regulador do medicamento está a trabalhar com a agência europeia integrada numa rede capacitada para garantir que Portugal está entre os países que terão acesso aquilo que será uma vacina eficaz contra a Covid-19.