Três mortos e 313 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

O número de mortos e infetados por coronavírus continua a aumentar em Portugal. No Boletim Epidemiológico da DGS desta quarta-feira os números mostram um aumento de três mortes e mais 313 infetados (crescimento de 0,7%).Relativamente aos novos casos detetados, 70% ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.O número de vítimas mortais por covid-19 em Portugal é assim de 1789, sendo que o de infetados é de 42454.Há ainda mais 293 doentes recuperados, o que significa um aumento de 1,7% em relação ao boletim da DGS de terça-feira.Verifica-se um aumento no número de internamentos (mais 12, num total de 503), sendo que nas Unidades de Cuidados Intensivos estão 79 doentes (mais 6 face ao dia anterior).