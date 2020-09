Três mortos e 646 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais três mortos e 646 novos casos de infeção relacionados com a pandemia de Covid-19 (um aumento de 1,1%), indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).Segundo o boletim epidemiológico diário, desde o início da pandemia Portugal registou 1849 mortes e 61 541 casos de infeção.As mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (2) e na região Norte (1).Em vigilância permanecem 35 151 contactos, mais 685 do que na terça-feira.Há menos três pessoas internadas, um total de 391, e mais dois pacientes em cuidados intensivos, totalizando 52.A DGS avança também que nas últimas 24 horas 138 doentes recuperaram, totalizando 43 284 pessoas dadas como recuperadas desde o início da pandemia em Portugal.Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados 290 novos casos, contabilizando 31 563 e 689 mortes desde o início da pandemia.A região Norte regista hoje mais 276 casos, somando agora um total de 22 325, com 852 mortos.

O Governo vai fazer um investimento de mais 20 milhões de euros na compra de material de proteção individual contra a Covid-19 para os profissionais de saúde portugueses, disse a secretária de Estado adjunta da Saúde, Jamila Madeira.

Os equipamentos serão disponibilizados "a tempo útil", garante.