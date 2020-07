3 mortos por coronavírus e mais 229 infetados nas últimas 24 horas

Subiu parapor coronavírus em Portugal esta quinta-feira. No total, existemNas últimas 24 horas registaram-sedos novos casos registados, ou seja 75%, situam-se naDuas das mortes registadas são também na região LVT.

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 24.857, seguida pela região Norte (18.415, com 25 novos casos), a região Centro (4.387, com oito novos casos), o Algarve (806 e 10 casos novos) e o Alentejo (653, mais 17 casos).

Nos Açores, nas últimas 24 horas, manteve-se o número de infetados (159) e de óbitos (15), tal como aconteceu na Madeira, com 102 infetados e sem registo de mortes.

Apesar dos aumentos diários de óbitos na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a registar o maior número de mortes (828), depois surge a região de Lisboa e Vale do Tejo (576), o Centro (252), Alentejo (19), Algarve (15) e Açores (15).

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.146), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (327), entre 60 e 69 anos (152) e entre 50 e 59 anos (55). Há 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos de infetados, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos foi a que registou um maior aumento de casos em relação a quarta-feira, com mais 45 novos casos de covid-19.

O número de doentes dados como recuperados aumentou para 34.369 (mais 370 face a quinta-feira).

Há atualmente 431 pessoas internadas, menos oito relativamente a quarta-feira. O número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos mantém-se nos 59.

Os

) são a tosse (35%), a febre (28%), as dores musculares (21%) e a cefaleia (20%). A estes sintomas segue-se a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (10%).





Neste momento, menos 61 que os registados no dia anterior.Do total de óbitos,corresponde a mulheres ea homens.