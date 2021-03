34 mortos e 394 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 34 mortes relacionadas com a Covid-19 e 394 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor mais baixo de casos desde setembro, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).Os valores de hoje são semelhantes aos registados em outubro, no que respeita às mortes, quando foram notificados 33 óbitos no dia 29 desse mês e a setembro, no que se refere aos novos casos, com o registo de 388 a 08 de setembro.Há 720 235 pessoas recuperadas da doença, mais 1 258 nas últimas 24 horas. Relativamente aos internados, há mais 2 doentes em enfermaria (total de 2 167) e menos 15 em unidades de cuidados intensivos (469 no total).Há 29 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.