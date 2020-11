45 mortos e 2596 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Há mais 45 mortos relacionados com a Covid-19 e 2596 novos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).









De acordo com o boletim divulgado esta terça-feira, Portugal já contabilizou 149 443 casos confirmados de Covid-19 e 2635 óbitos.



Dos 45 óbitos, 21 ocorreram na região Norte, 18 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro e um no Alentejo. A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir, sendo agora 2349 pessoas, mais 94 do que na segunda-feira, e destas, 320 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 26 do que ontem.





As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 65647 pessoas, menos 781 nas últimas 24 horas. A DGS revela ainda que estão ativos 60219 casos, menos 744 do que ontem. Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 3295 casos, totalizando 86589 desde o início da pandemia.