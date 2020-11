Foram registados 4410 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.

Há ainda a lamentar a morte de mais 46 pessoas pelo novo coronavírus.



Por outro lado, o número de pessoas internadas subiu para 2362, mais 25 que quarta-feira.

O número de pessoas em cuidados intensivos desceu para 320, menos 5 do que esta quarta-feira.



No Norte do País registaram-se 1223 novos casos de Covid-19 e em Lisboa confirmaram-se mais 1077 infetados.