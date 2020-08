Cinco mortos e 123 infetados com coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista mais cinco mortes por covid-19 e 123 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo.



De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia até hoje, registaram-se 55 720casos de infeção e 1 801 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 63 infeções confirmadas, contabilizando um total de 28 816 casos, tendo registado mais três óbito, de um total de 649.

De acordo com o boletim, houve mais 106 doentes recuperados, totalizando 40 880 casos de recuperação.

O boletim da DGS de hoje revela que há mais quatro pessoas internadas e menos três doentes em cuidados intensivos em relação a domingo.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 34 388 pessoas (menos 25 do que na véspera).



Investidos 8,4 milhões de euros no SNS para aumentar capacidade de testagem à Covid-19 em Portugal

Vão ser investidos 8,4 milhões de euros no SNS para aumentar capacidade de testagem à Covid-19 em Portugal, no entanto, o aumento não é para efetuar os testes avulso, mas sim aumentar a capacidade de resposta.



O presidente do conselho diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, afirma que o aumento da capacidade de testagem vai permitir "responder a mais questões".

Fernando Almeida esclarece ainda que o investimento é, sobretudo, na área das infraestruturas e materiais.



O objetivo é duplicar a capacidade de testagem para 22 mil testes por dia.



Taxa de letalidade é de 3,2%

A taxa de letalidade global por Covid-19 em Portugal é de 3,2%, afirma António Lacerda Sales. Acima dos 70 anos, a taxa de mortalidade sobe para 15,5%.



Declarações em que Costa chama "cobardes" a médicos são "conversas descontextualizadas"

O Secretário de Estado da Saúde afirmou durante a conferência de imprensa que não quer comentar "conversas descontextualizadas" quando confrontado com a tensão entre o primeiro-ministro António Costa e a Ordem dos Médicos.



Em causa estão as declarações amplamente partilhadas nas redes sociais nas quais se ouve Costa a acusar os médicos de serem "cobardes" no caso do lar de Reguengos de Monsaraz. António Lacerda Sales afirma que António Costa "tem estado sempre ao lado dos profissionais de saúde" e que essa questão deverá ser resolvida quando a Ordem dos Médicos e o primeiro-ministro se reunirem.

"Como médico, mesmo em cenários de grande complexidade, o valor da vida humana está no topo de qualquer prioridade. O valor da vida humana é inviolável. A Ordem sabe tão bem como nós, que não há formulações jurídicas que se sobrepõem ao compromisso da vida humana."



Festa Avante! ainda sem decisão

Graça Freitas afirma que ainda não há uma conclusão relativamente à festa Avante!, mas que a DGS está a analisar o evento como um evento de massas e por isso será tratado como tal.



"A DGS está a analisar o evento como aquilo que ele é: um evento de massas. Dentro da tipologia de um evento de massas, a festa encerra atividades que podem ser segmentadas. Dentro de cada segmento, elas serão analisadas. É uma análise muito de pormenor", afirmou a diretora-geral da saúde.