Cinco mortos e 488 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista mais cinco mortes associadas à Covid-19 e 488 novos infetados nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde.

Há 669 pacientes internados, menos 26 em relação ao dia anterior. Nos Cuidados Intensivos há mais um doente do que na quinta-feira, num total de 155.









O País já tem um total de 771 339 recuperados, mais 891 do que no dia anterior.



Existem 31 540 casos ativos, o que representa menos 408 do que na quinta-feira.









Relativamente aos casos em vigilância, a DGS contabiliza esta sexta-feira mais 264, num total de 15 299.



A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou um maior número de infeções nas últimas 24 horas, com 210 novos casos de Covid-19.