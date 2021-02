58 mortos e 1027 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 58 mortos e 1027 novos casos de coronavírus.









De acordo com o Boletim Epidemiológico da DGS, divulgado esta sexta-feira, Portugal contabiliza 16243 vítimas mortais e 802773 casos confirmados desde o início da pandemia.



Há 714493 pessoas recuperadas da doença, mais 2780 nas últimas 24 horas. Relativamente aos internados, há menos 209 doentes em enfermaria (total de 2404) e menos 14 em unidades de cuidados intensivos (522 no total).

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 72037 casos ativos hoje, menos 1811.



A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 410 dos novos casos; segue-se a Região Norte com mais 250; o Centro com mais 140; o Algarve com mais 54 e o Alentejo com mais 51.

A Região Autónoma da Madeira contabiliz mais 123 casos. Os açores não resgistaram novos casos de Covid-19 esta sexta-feira.





Na distribuição de óbitos, a Região LVT concentra 28 mortes; o Centro mais 13; o Norte mais 11 e o Alentejo mais seis.