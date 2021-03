Seis mortos e 309 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou esta segunda-feira 6 mortes relacionadas com a covid-19 e 309 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 623 doentes (menos 10 do que no domingo).Nos cuidados intensivos, Portugal tem esta segunda-feira 136 doentes, menos seis em relação a domingo.Os dados indicam que 458 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 775 849 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 28 024 contabilizados hoje (menos 155), estando o número de novos casos confirmados de 309, com uma evolução estabilizada desde meados de março. Desde março de 2020, Portugal já registou 16 843 mortes associadas à covid-19 e 820 716 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19. As autoridades de saúde têm em vigilância 15 625 contactos, mais 23 relativamente ao dia anterior, alterando pelo quinto dia a tendência decrescente que se verificava desde 30 de janeiro.