62 mortos e 6472 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 62 mortos e 6472 novos casos de coronavírus. Com os dados atualizados no Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira, o País contabiliza agora 3824 vítimas mortais e 255 970 casos confirmados.

Há menos 54 pessoas internadas desde sexta-feira (num total de 3025), nos cuidados intensivos estão internadas 485 pessoas.



A Região Norte concentra 4070 dos novos casos, ou seja, 63% dos novos infetados por Covid-19

. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 1534 casos, a Região Centro, com mais 656, o Alentejo com mais 97e o Algarve com mais 57 infetados.

As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 10 e 48 infetados, respetivamente.

24 dos óbitos contabilizados este sábado foram registados na Região Norte, 23 na Região LVT, nove na Região Centro, cinco no Alentejo e um no Algarve.

De acordo com o boletim da DGS, nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 112 contactos em vigilância, totalizando 80 521. Há mais 6379 pessoas que recuperaram da doença, totalizando agora 169379 recuperados

Relativamente à caracterização demográfica dos casos confirmados, 138 276 dizem respeito a mulheres e 112 961 a homens. 1967 dos óbitos corresponde a elementos do sexo masculino e 1857 a elementos do sexo feminino.



O boletim da DGS deste sábado dá conta que um dos óbitos é uma jovem com idade entre os 20 e os 29 anos.