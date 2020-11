Portugal regista esta sexta-feira mais 67 óbitos e 5 444 novos casos.Com a atualização do boletim epidemiológico da DGS, o País contabiliza, até ao momento, 4 276 vítimas mortais e 285 838 casos confirmados.Nas últimas 24 horas 5502 pessoas recuperaram da doença, num total de 199446.Há atualmente 3208 doentes internados, mais 16 que esta quinta-feira. 526 pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos, mais 10 que os registados ontem.A Região Norte concentra 3161 dos novos casos, seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com mais 1380 infetados; a Região Centro, com mais 631; o Alentejo, com mais 136 e o Algarve com mais 90 casos confirmados.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registam mais 11 e 35 casos da doença, respetivamente.O Norte registou 39 dos óbitos totais verificados esta sexta-feira; a Região LVT contabiliza mais 15 vítimas mortais, o Centro mais oito, o Algarve mais três e o Alentejo mais duas mortes.