Portugal registou nas últimas 24 horas mais 67 mortos e 1940 novos casos de Covid-19.









Até ao momento o País contabiliza 15821 vítimas mortais e 794769 casos confirmados desde o início da pandemia.



Há menos 235 pessoas internadas em enfermarias (3584 no total) e menos 19 doentes em unidades de cuidados intensivos (669 no total).





Nas últimas 24 horas mais 4404 pessoas recuperaram da doença, num total de 691866.



Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição. Hoje Portugal tem 87082 casos ativos, menos 2531.





De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, a Região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais 975 novos casos, seguindo-se a Região Norte com mais 403, a Região Centro com mais 287, mais 49 o Alentejo e mais 75 no Algarve.



Relativamente aos óbitos, a Região LVT concentra 38 das mortes registadas, seguindo-se a Região Norte, com mais 10 vítimas; a Região Centro, com mais 13, o Alentejo, com mais quatro e o Algarve com mais duas.