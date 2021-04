Sete mortos e 280 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais sete mortes e 280 casos confirmados de contágio pelo SARS-CoV-2, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico deste sábado, há 512 pessoas internadas com covid-19, menos uma do que na sexta-feira e menos cinco em unidades de cuidados intensivos, onde estão neste momento 126 doentes. Desde o dia 20 de setembro de 2020, quando havia 511 pessoas no hospital com Covid-19, que o número de internados não era tão baixo.

O número de casos ativos diminuiu 45, para 26 294 nas últimas 24 horas, mais 318 pessoas foram dadas como recuperadas, para um total de 779 973, desde o início da pandemia.

Em relação a ontem, o nível de incidência (novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) nacional manteve-se nos 65,6 e o índice de transmissibilidade também se fixou nos 0,97.

As autoridades de saúde têm em vigilância menos 30 casos nas últimas 24 horas, num total de 16 091 pessoas.

Das sete mortes verificadas nas últimas 24 horas, seis registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte do País.

Em Lisboa e Vale do Tejo foram confirmados 95 novos casos, na região Norte houve 73, no Algarve 48, no Centro 19 e no Alentejo 18.



