7 mortos por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. Há mais 310 infetados

A região Norte continua a ser a mais afetada pela pandemia, com um total de 17007 infetados e 810 mortos. Segue-se a região da Grande Lisboa, com 14161 infetados e 417 óbitos por coronavírus. A região Centro contabiliza 3841 casos de infeção e 246 vitimas mortais. A este número segue-se o Algarve, com 391 infetados e 15 mortos e a zona do Alentejo com 277 infetados e um óbito a registar.



No arquipélago dos Açores há registo de 143 infetados e 15 mortos por coronavírus. Na Madeira registam-se 90 casos confirmados, sem contabilizar vítimas mortais.



O número de doentes internados é de 415, mantendo-se o número de doentes na Unidade de Cuidados Intensivos: 70. A DGS regista também 30615 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Do total de infetados, 20.320 são mulheres e 15.590 são homens. O número de óbitos continua a ser superior nas mulheres: Registam-se 759 óbitos. 745 homens morreram com o vírus.



O sintoma mais frequente do doente com covid-19 é a tosse (39%), seguindo-se a febre (29%), as dores musculares (21%), a cefaleia (20%) a fraqueza generalizada (15%) e, por fim, as dificuldades respiratórias (11%).



Conferência da DGS

Questionada pelo CM, a Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, assumiu o lapso desta quarta-feira, retirando dessa forma Arroios da lista das 13 freguesias com surto de coronavírus.



Relativamente à possibilidade dos cidadãos "aproveitarem" a semana de feriados para viajar e/ou estar com familiares, Jamila recordou a importância da "responsabilidade cívica".



A Diretora-Geral da Saúde, Graças Freitas, avançou que neste momento há duas crianças internadas no Hospital Dona Estefânia, nenhuma em Unidade de Cuidados Intensivos.