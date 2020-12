Portugal regista mais 78 mortos e 2597 infetados com coronavírus nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 78 mortes relacionadas com a covid-19 e 2597 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5 041 mortes e 325 071 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 74 187 casos, menos 269 do que no domingo.





Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 3 367 doentes, mais 99 do que no dia anterior, dos quais 513 em cuidados intensivos, menos 1 do que na véspera.





As autoridades de saúde têm em vigilância 77 498 contactos, mais 78 relativamente a domingo, mostram os dados, que apontam para mais 2 788 doentes recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 245 843 pessoas.



Das 78 mortes registadas nas últimas 24 horas, 38 ocorreram na região Norte, 24 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 14 na região Centro e duas no Alentejo.



Segundo o boletim da DGS, a região Norte é a que regista o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (1231), totalizando 169.721 casos e 2.393 mortes desde março.