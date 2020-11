78 mortos e 3262 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista nas últimas 24 horas mais 78 mortos e 3262 novos casos de coronavírus.O País contabiliza, desde o início da pandemia, 4505 óbitos e 298061 casos confirmados da doença.Há mais 97 pessoas internadas, num total de 3342, mas há menos 11 pessoas em unidades de cuidados intensivos.Nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas mais 3408 pessoas, totalizando agora 212942.A Região Norte concentra 54% dos mortos por Covid-19 no País, com mais 42 vítimas mortais; segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 28 óbitos; a região Centro, com mais seis e a região do Alentejo com mais duas vítimas mortais.Em relação aos novos casos, a Região Norte continua a liderar o número de infetados, com mais 1795, seguida da Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 839 infetados; a Região Centro, com mais 407; o Alentejo, com mais 148 e o algarve com mais 34.Os arquipélagos da Madeira e dos Açores registam mais 7 e 32 novos casos, respetivamente.