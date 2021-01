Há 78 mortos e 4369 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Foram registados mais 78 mortos e 4369 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira.





O País contabiliza até ao momento 7196 óbitos e 431 623 casos confirmados.







O número de doentes internados voltou a disparou nas últimas 24 horas: são mais 127 em relação a este sábado, num total de 3171. Há ainda mais dez pessoas em cuidados intensivos (510, no total).









344 419 pessoas recuperaram da doença até ao momento, 1884 nas últimas 24 horas.





A Região do Norte concentra 1570 dos novos casos, seguindo-se a região e Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com mais 1437, a Região Centro, com mais 644; o Alentejo, com mais 383 e o Algarve com mais 188.



A maior parte dos óbitos registados nas últimas horas verificaram-se na região LVT (33). O Norte contabiliza mais 18 mortos, o Centro mais 15, o Alentejo mais dez e o Algarve mais um.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 58 e 89 casos, respetivamente, mas não registam qualquer óbito desde este sábado.



Desde o início da pandemia, 237 397 mulheres ficaram doentes com a Covid-19. O número desce para 195 074 no caso da infeção em homens. Há ainda 152 casos cujo sexo é desconhecido.



Relativamente aos óbitos, 3748 correspondem a elementos do sexo masculino e 3448 a elementos do sexo feminino.