79 mortos e 3772 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 79 mortos e 3772 novos casos de coronavírus.



O País contabiliza desde o início da pandemia 4724 vítimas mortais e 307618 casos confirmados.





Atualmente, 229018 pessoas recuperaram da doença, mais 5572 em relação a quarta-feira.

Há menos oito pessoas internadas, num total de 3330, e os mesmos doentes em unidades de cuidados intensivos verificados esta quarta-feira (525).



A Região Norte concentra 2244 dos novos casos; segue-se Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 960 novos casos; a Região Centro, com 444; o Alentejo, com mais 54 e o Algarve com mais 31.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizaram mais quatro e 35 infetados, respetivamente.



Os óbitos registados nas últimas 24 horas concentraram-se, na sua maioria, na Região Norte (37). A Região LVT contabilizou mais 25 vítimas mortais e a Região Centro mais 17.



Em atualização