79 mortos e 4935 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou esta sexta-feira mais 79 mortos e 4935 novos casos de Covid-19.Desde o início da pandemia e até ao momento, o País contabiliza já 4803 vítimas mortais e 312553 casos confirmados.Nas últimas 24 horas 5020 pessoas recuperaram da doença, num total de 234038.Há menos 35 pessoas internadas (3295), mas mais uma em unidades de cuidados intensivos (526).A Região Norte contabiliza mais 45 vítimas mortais, seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 15; a Região Centro com mais 14; o Algarve com mais três e o Alentejo com mais um. Os Açores registaram também mais um óbito.Relativamente aos novos casos, a Região Norte continua a concentrar a maioria dos novos infetados: 2577. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1508, a Região Centro, com mais 626, o Alentejo mais 111 e o Alentejo mais 73.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 14 e 26 novos casos, respetivamente.Na caracterização demográfica dos casos confirmados, 169459 dizem respeito a mulheres e 137817 a homens. Há ainda 5277 casos de sexo desconhecido que se encontram sob investigação.Em termos de óbitos, 2502 são vítimas masculinas e 2301 femininas.Em atualização