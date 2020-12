Número de novos casos com Covid-19 dispara em 24 horas: há mais 6049 infetadas e 79 mortos

segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).





O número de mortos voltou esta quarta-feira a aumentar para 79 e infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal dispararam para 6049,

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 2 896 pessoas, menos 34 do que na terça-feira, das quais 487 em cuidados intensivos, ou seja, mais 1.







Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6 830 mortes e 406 051 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 68 205, mais 2 748 do que na quarta-feira.4





As autoridades de saúde têm em vigilância 91 090 contactos, menos 51 relativamente ao dia anterior.

Um total de 3222 pessoas recuperaram da doença, o que representa metade do número de novos casos.



Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 331 016 pessoas.



Por regiões o boletim revela que do total de mortes nas últimas 24 horas, 25 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 31 na região Norte, 12 na região Centro, 9 no Alentejo e duas na região do Algarve.



Ainda segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (2 390).



Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções



O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.



Portugal iniciou no domingo a primeira fase de vacinação contra a covid-19, com o primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech a ser distribuída pelos profissionais de saúde.



O estado de emergência, decretado em 09 de novembro, foi renovado até 7 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.