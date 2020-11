Casos de morte por Covid-19 disparam em Portugal. 82 óbitos e 4935 infetados em 24 horas

Portugal regista esta quarta-feira 82 mortos, o número mais elevado desde o início da pandemia. Foram ainda confirmados 4935 novos casos de coronavírus. O País contabiliza agora 3103 vítimas mortais e 192.172 casos confirmados.De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela DGS, há mais 43 pessoas internadas (num total de 2785 hospitalizações), e mais nove em cuidados intensivos (391, no total).Nas últimas 24 horas mais 3475 pessoas recuperaram da doença, o que corresponde agora a 110 353 recuperados.A Região Norte continua a ser aquela que concentra maior número de casos diários de infeção: 2845 infetados e 44 mortos. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1185 novos casos e mais 19 mortes, a Região Centro, com 743 casos e 17 mortes, o Algarve, com mais 80 doentes e o Alentejo com mais 44 casos.A Região Autónoma da Madeira e dos Açores registaram mais 17 e 21 novos casos, respetivamente.Relativamente à distribuição dos casos confirmados, 105 147 dizem respeito a mulheres e 87 025 a homens.No que diz respeito ao número de óbitos, 1590 correspondem a elementos do sexo masculino e 1513 do sexo feminino.Em atualização