Há mais 85 mortos e 3919 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.De acordo com informação avançada pelo boletim da DGS, dos óbitos registados nas últimas 24 horas, 50 ocorreram na Região do Norte, 20 na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 12 no Centro e três no Alentejo. O Algarve não registou óbitos. O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.Já no que diz respeito aos infetados, há mais 2284 infetados com o coronavírus na Região Norte, seguindo-se a LVT, com 1018, a Região Centro, com 446, o Alentejo com mais 83 infetados e o Algarve com mais 65.Relativamente ao número de internados, há mais 34 pessoas internadas nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 3275. Destas, 506 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais oito que ontem.O número de pessoas recuperadas da doença também disparou para os 184 233 desde o início da pandemia, sendo mais 7406 nas últimas 24 horas.