86 mortos e 3134 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 86 mortos e 3134 novos casos de Covid-19.











O País contabiliza desde o início da pandemia 5278 óbitos e 335 207 casos confirmados.

De acordo com o Boletim epidemiológico da DGS foram contabilizados 259548 recuperados desde o início da pandemia, sendo que nas últimas 24 horas 4848 pessoas recuperaram da doença.



As autoridades de saúde têm em vigilância 75 633 contactos, menos 772 relativamente a quarta-feira, mostram os dados.



A Região Norte concentra 1371 dos novos casos registados; segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com mais 964; a Região Centro com mais 444; o Alentejo com mais 267 e o Algarve com mais 63.





As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizaram mais seis e 19 casos de doença, respetivamente.



A Região Norte registou mais 32 mortos nas últimas 24 horas; a Região LVT mais 37; a Região Centro mais 14, o Alentejo mais duas e o Algarve mais uma. A Madeira e os Açores não tiveram qualquer registo de óbito pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Do total de vítimas mortais, 2775 eram homens e 2503 mulheres.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 150745 homens e 184329 mulheres, referem os dados da DGS.

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.