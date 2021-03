Autarquia de Viseu garante que Almeida Henriques está internado

O Município de Viseu esclareceu esta segunda-feira que o presidente da autarquia, António Almeida Henriques, se mantém internado no serviço de medicina intensiva do Hospital de São Teotónio, naquela cidade. A informação do município desmente a notícia veiculada esta tarde pelo CM que, de acordo com várias fontes próximas e amigos do autarca, dava conta do falecimento do presidente da câmara de Viseu. "A autarquia assegura que o Presidente da Câmara, António Almeida Henriques, mantém-se internado (…). O estado clínico é idêntico ao que se registava ontem [domingo]", ou seja "registou evolução desfavorável" devido à Covid-19.



Fonte hospitalar, entretanto, garante que conseguiu estabilizar a situação do autarca que continua a lutar pela vida. Por esta informação errada que avançamos pedimos desculpa aos leitores e à família de Almeida Henriques, a quem intensamente desejamos as melhoras.

