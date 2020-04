Autoridades localizam 19 refugiados de hostel em Lisboa com casos de coronavírus

O Conselho Português para os Refugiados (CPR), com a ajuda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), detetou a localização de 19 migrantes que desapareceram de um hostel em Lisboa, onde foram detetados 138 casos de pessoas infetadas com covid-19 Recorde-se que os migrantes encontravam-se naquele hostel devido à falta de espaço no centro de acolhimento para refugiados da Bobadela, apurou o

O Comunicado do Conselho Português para os Refugiados a que o CM teve acesso avança que já foram localizados os 19 migrantes que se ausentaram do hostel em Lisboa, no dia em que iam proceder à realização de testes da covid-19.



"O grupo de pessoas (19) não se encontrava no hostel no dia de realização dos testes, o SEF e CPR procederam à sua localização imediata, tendo alguns já efetuado o teste e estando outros em vias de o fazer", lê-se no omunicado do Conselho Português para os Refugiados a que o CM teve acesso

A nota refere ainda que "qualquer requerente de proteção internacional tem liberdade de circulação em Portugal. Não estão obrigados a permanecer sempre no mesmo município, devendo manter o SEF informado acerca do seu paradeiro, nos termos da Lei do Asilo".



Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita

"Está prevista a intervenção relativamente a outras unidades de menor intervenção mas onde há prioridade de realização de testes", avançou Eduardo Cabrita relativamente aos hóspedes que se ausentaram do hostel em Lisboa. "Está prevista a intervenção relativamente a outras unidades de menor intervenção mas onde há prioridade de realização de testes", continuou.



"As obrigações são as mesmas para todos. O risco é o mesmo para quem sai para passear na marginal, seja nacional ou estrangeiro. (...) O vírus não distingue nacionais de estrangeiros", continuou o ministro da Administração Interna sobre refugiados em Portugal.